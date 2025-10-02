気象台は、午前4時23分に、大雨警報（浸水害）を刈羽村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・刈羽村に発表 2日04:23時点下越では、2日朝まで土砂災害に警戒してください。下越、中越では、2日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報・土砂災害2日朝にかけて警戒・浸水2日朝にかけて警戒1時間最大雨量30mm■刈羽村□大雨警報【発表】・土砂災害・浸