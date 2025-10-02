チャレンジ戦の新人トリオは加藤と辻田が2着で白星を逃したが、地元の鶴は1着。鶴は4連続V＆2場所連続の完全優勝に向けて好発進を決めた。準決勝も、それぞれのレースに分かれて決勝進出を目指す。【3R】積極策を貫く大中が相手。加藤駿はカマシか捲りで今度こそ白星を狙う。＜2＞から＜1＞＜5＞＜6＞の2、3着。【4R】初日に加藤駿を破った白浜が不気味だ。＜2＞＝＜4＞、＜2＞＜5＞、＜2＞＜3＞流し。【11R】南部が早めの