シンガー・ソングライターの小田和正（７８）が１日、全国アリーナツアー「ＫＡＺＵＭＡＳＡＯＤＡＴＯＵＲ２０２５みんなで自己ベスト！！」のツアーファイナルを地元である横浜市の横浜アリーナで開催し、全２２曲、２時間強のステージで１万３０００人のファンを陶酔させた。アンコール後には松たか子、ＪＵＪＵら９人の豪華アーティストが登場して「キラキラ」と「ラブ・ストーリーは突然に」を小田と共演。ツアーの掉