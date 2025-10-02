東京・町田市で買い物帰りの70代の女性が刺され死亡した事件で、女性の娘が取材に応じ、「どうして母だったのだろう」と涙ながらに思いを語りました。町田市の秋江千津子さん（76）はおととい夜、買い物帰りにマンションの外階段で自称・派遣社員の桑野浩太容疑者（40）に包丁で刺されて死亡しました。取り調べに対し、桑野容疑者は「襲いやすそうな人を探して目的もなく歩いていた。両手が塞がっていたので、抵抗されなさそうだと