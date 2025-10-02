若手の育成・強化を目的として26年夏にスタートする「U―21リーグ（仮称）」に、J2大宮が新たに参戦する意向を示していることが分かった。既に浦和、FC東京など11クラブが参加予定と発表されているが関係者によると追加される方向で調整中。初年度は東西各6チームの2リーグ制となり、各リーグ上位によるプレーオフが実施される。大宮は昨年オーストリア大手飲料メーカーのレッドブルが株式100％を取得し、J史上初めて外資系