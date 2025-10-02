timeleszがスマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT」のキャラクターに就任した。「CHARGESPOT」がtimelesz仕様になり、返却時に流れる「これで充電はバッチリだね！」などの音声がメンバーの声に変更。そのほかにもオリジナルクリアポーチが当たるキャンペーンなどさまざまな施策を実施。今後テレビCMも放映予定だ。愛用者の篠塚大輝（23）は「毎日使っていて、本当に生活必需品。（起用は）凄くうれしかった」と喜びを話し