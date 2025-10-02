歌手の小田和正（78）が1日、地元の横浜アリーナでアリーナツアーを完走した。5月に77歳7カ月でスタートし、自身が持つ最年長記録更新となった巡業を締めくくり「明日からは皆さんが自己ベストを更新してください」とファン1万3000人に呼びかけた。代表曲「ラブ・ストーリーは突然に」のイントロがかかると観客が総立ち。アリーナ席をぐるりと1周する210メートルの花道を歩きながら一人一人に手を振り、持ち前のハイトーンボイ