シンガー・ソングライター小田和正（78）が1日、横浜アリーナで、2年ぶりの全国アリーナツアー「みんなで自己ベスト！！」最終日公演を開催した。23年8月に75歳10カ月で全国アリーナツアーを開催した自身の記録を塗り替え、国内アーティストとして史上最年長記録を更新。地元横浜で1万3000人のファンに囲まれながら、笑顔でゴールテープを切った。◇◇◇会場中を練り歩くライブスタイルを今年も貫いた。「