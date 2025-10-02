女優の南沙良（２３）が、お笑い芸人のゆりやんレトリィバァ（３４）が初監督を務める映画「禍禍女（まがまがおんな）」に主演することが１日、分かった。来年２月６日に全国公開される。昨年１２月にハリウッド進出を目指して渡米したゆりやんが、過去に経験した恋愛をもとにした映画。大役を担う南は、ゆりやんについて「初めての長編映画とは思えないほど、ユーモアと情熱を持って作品を導いてくださいました」とコメントし