シンガー・ソングライターの小田和正（７８）が１日、神奈川・横浜アリーナで全国アリーナツアー（１３か所２８公演）の最終公演を迎えた。延べ３１万人を動員し、自身が持つ国内アーティスト最年長アリーナツアー記録を７８歳に更新。クライマックスではこの日限定の豪華ゲストを迎え、地元・横浜でのファイナルにふさわしい一夜となった。アンコールを終えた先に、とびっきりの光景が待っていた。年末恒例のＴＢＳ系音楽特番