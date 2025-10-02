ｔｉｍｅｌｅｓｚが、スマホ充電レンタルサービス「ＣＨＡＲＧＥＳＰＯＴ（チャージスポット）」のＣＭキャラクターに就任し、２日から屋外広告などのキャンペーンが展開される。松島聡（２７）は、全国設置数が５万台以上の同サービスについて「日常に寄り添ってくれるような存在なので、僕らもそういった存在になれたら」と意欲。寺西拓人（３０）は、自身の“チャージスポット”を「めいっ子。会うたびに充電がたまっていく