米津玄師の3年前の楽曲「KICK BACK」が、2日発表の最新「オリコン週間ストリーミング急上昇ランキング」で上昇率75.2%を記録。1位にランクインした。【動画】米津玄師「KICK BACK」MV同曲は2022年10月期放送のTVアニメ『チェンソーマン』（テレビ東京系）のオープニングテーマ。9月19日からの劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開に伴い、15日から主題歌の米津玄師「IRIS OUT」、22日からエンディング主題歌の米津玄師，宇多田