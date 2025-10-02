米津玄師（よねづ・けんし）の最新シングル「IRIS OUT / JANE DOE」（ヨミ：アイリス アウト/ジェーン ドウ）が、10月2日発表の「オリコン週間合算シングルランキング」において、週間41万4288PTを記録し1位を獲得した。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV週間ポイントの内訳は、CD：23万4403PT／ストリーミング:15万7013PT／デジタルシングル（単曲）：2万2872PT／デジタルシングル（バンドル）：−。6月23日付で『Plazma / BOW