矢沢永吉の最新アルバム『I believe』が、10月2日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、週間ポイント7万597PTで1位を獲得。76歳1ヶ月での1位獲得で、「合算アルバム1位獲得最年長アーティスト」歴代1位記録を自己更新した【※1】。【動画】矢沢永吉『I believe』初回限定盤ダイジェスト週間ポイントの内訳は、CD：6万9055PT／ストリーミング：536PT／デジタルアルバム：1006PT。CDアルバムは初週6.9万枚