5人組男性グループ・Aぇ! groupの最新音楽映像作品『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』が、2日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で3部門同時1位を獲得した。【動画】ツアー前のリラックス表情も！Aぇ! groupの貴重な瞬間が垣間見えるダイジェスト初週売上は、DVD：4.0万枚、Blu-ray Disc（以下BD）：7.6万枚で、「週間DVDランキング」と「週間BDランキング」ともに1位に初登場。音楽作品のDVDとBDを合計した「週間ミ