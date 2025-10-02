9人組グループ・Snow Manの渡辺翔太がブランドアンバサダーを務める、リベルタ“目覚めてすぐキスできる”恋するハミガキ『デンティス』新ビジュアルおよび新ウェブCM「3人のデンティス」篇が、10月2日から公開される。【動画】爽やか！歯磨き粉3種類を擬人化したキャラクターを演じた渡辺翔太今回公開される新CMでは、今までのさわやかで優しい雰囲気はそのままに、3種類の『デンティス』歯磨き粉をイメージした“3人の渡辺”