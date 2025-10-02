timeleszが、充電レンタルサービス「CHARGESPOT」のCMキャラクターに就任した。テレビCMの放送も予定されているほか、屋外広告やSNS動画などの2日から始まるプロモーションに出演する。篠塚大輝（23）は起用に「毎日使っていて、本当に生活必需品になっているので、すごくうれしかったです」と喜んだ。寺西拓人（30）の“充電スポット”は姪っ子。「会う度に僕の充電がたまっていくというか、姪っ子の成長を見守ることが僕の充電で