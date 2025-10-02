今季、地区優勝の候補とされながらもナ・リーグ東地区４位に低迷したブレーブスが１日（日本時間２日）、ブライアン・スニッカー監督が辞任した、と発表した。シニアアドバイザーとして球団に残る。６９歳のスニッカー氏は現役時代は主に捕手として１９７７年にブレーブスに所属。一度もメジャーに昇格出来なかったものの、現役引退後もブレーブスのマイナー組織で指導者として、そしてブレーブスでコーチを務めていた。２０