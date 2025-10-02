きょうのポンドは買いが優勢となっており、対ドルのみならず、対ユーロでも上昇。一方、ポンド円に関しては円高が強まっており、一時１９７円台まで下落している。 ただ、英財政への不安が根強くポンドに弱気な見方は少なくない。１１月の秋季予算案の発表を前に、英財政を巡る懸念が高まる中、多くのストラテジストがポンド下落を見込んでいる状況。 英政府が財政課題にどう対処するかを巡る思惑がポンドの重し