アメリカ・ニューヨークの高層アパートで爆発があり、アパートの一部が崩壊しました。ニューヨーク市ブロンクスの20階建てのアパートで1日、爆発が起き、換気用のシャフトが崩落しました。この爆発で壁面のレンガなどが中庭に落ちましたが、住民などにケガはありませんでした。現地当局によりますと、爆発はボイラー室で起き、ボイラー室につながっていた換気用シャフトが崩れ落ちたということです。アパートはニューヨーク市の住