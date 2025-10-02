インドネシアの学校で礼拝堂が倒壊した事故は、現在も80人以上の生徒ががれきの下敷きになっているとみられ、生存率が急激に下がるとされる発生後72時間が迫るなか、必死の救助活動が続いています。インドネシアの東ジャワ州にあるイスラム寄宿学校では先月29日、礼拝堂=モスクが倒壊し、中にいた生徒3人が死亡、およそ100人が負傷しました。AFP通信によりますと、1日に生徒7人が新たに救出されたものの、このうち2人は死亡が確認