気象台は、午前2時24分に、大雨警報（浸水害）を村上市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・村上市に発表 2日02:24時点下越では、2日朝まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■村上市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日朝にかけて警戒1時間最大雨量30mmピーク時間2日朝