きょうのポンドドルは一旦１．３５ドル台に上昇し、１００日線と２１日線を回復していたものの、ＮＹ時間に入ってドルの買い戻しが強まり、１．３４ドル台に戻している。一方、ポンド円は円高の動きもあり、１９７円台に下落していたものの、１９８円台に下げ渋っている。ただ、下値模索は続いており、１００日線が控える１９７．６５円付近を視野に入れた動きが続いている。 本日はタカ派として知られるマン英中銀委員の講