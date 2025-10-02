東京の臨海部を結ぶりんかい線（東京臨海高速鉄道）に導入された新型車両「71-000形（ななまんいっせんがた）」の出発式が、10月1日、東京テレポート駅で行われた。このイベントは、同社の開業以来、初めて導入することとなった新型車両「71-000形」が、10月1日より営業運転を開始することを記念して開催されたもの。駅コンコースで社長挨拶や新型車両の概要説明、デビューを祝うテープカットを行い、その後ホームに移動して、「71