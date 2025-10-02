「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース１０−５レッズ」（３０日、ロサンゼルス）３回戦制のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）が各地で行われてプレーオフが開幕し、ワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を目指すドジャースは大谷翔平投手（３１）が本拠地ロサンゼルスで行われたレッズとの第１戦で２本塁打を放った。日本選手のポストシーズン（ＰＳ）１試合２本塁打は２００４年にヤンキースの松井秀喜が記録して以来