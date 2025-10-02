パドレスのダルビッシュ有投手（39）が1日（日本時間2日）、カブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第2戦を前に報道陣の取材に応じ、「今日とにかく勝つこと。今日勝てば明日勝つことに集中するだけ。それ以外ない」と勝利だけを見据えた。古巣カブスとのWCSに「自分としてもお世話になった球団ですし、ファンの方にもそうですし。本当に思い出深い場所なので、またプレーオフで投げられることを楽しみにしている」と感慨深