きょうのユーロドルは、米政府機関閉鎖の影響からドル安が強まり、ロンドン時間に１．１７８０ドル近辺まで上昇していたものの、ＮＹ時間に入って戻り売りに押される展開。ユーロ発の材料はなく、専らドルの動きに左右されているが、市場は全体的に米政府機関閉鎖の影響を楽観視しており、ドルは買い戻されているようだ。 本日は９月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値が公表されていたが、前年