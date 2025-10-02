文化放送で放送中の『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』（毎週水曜日深夜1時00分～1時30分）は、11月16日（日）に浜松町・文化放送メディアプラスホールにて、初の番組イベント「『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』番組おはなし会 vol.1」を開催する。 『AKB48伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』は、活動20周年を迎えるAKB48の次世代を担う19期研究生の伊藤百