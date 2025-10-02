ドジャース・大谷の等身大の「黄金像」がお披露目された。横浜高島屋で1日から始まった「横浜大黄金展」の目玉商品として、大谷がバットを構える姿をモデルに10センチ四方の金箔（きんぱく）約1550枚を使用して制作。5500万円で販売される。お披露目イベントには大谷の恩師である日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサーが出席。「金になっちゃったね、黄金の翔平。技術が凄いし、家にあったらうれしいですね」と