関大の宮本勝浩名誉教授が、ドジャースにおける大谷の今年の経済効果を算出。昨年の約1168億円を上回る過去最高の約1302億8573万円になったと発表した。本拠地の観客動員数が初めて400万人を突破。広告収入なども莫大（ばくだい）で、宮本名誉教授は「空前絶後の金額。大谷選手の非常に大きな経済効果は、一人のアスリートの活躍結果であるというレベルではない」とした。エンゼルス時代の21年は約240億円で4年間で5倍以上に