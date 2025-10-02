◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦カブス3−1パドレス（2025年9月30日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）は30日（日本時間1日）、パドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS＝3回戦制）第1戦で、0―1の5回先頭で左中間へ同点ソロを放ち、白星発進に貢献した。レギュラーシーズンから「5試合連続」となる一発。レギュラーシーズン最後の4試合以上で本塁打を放ち、プレーオフの初戦でも本塁打したのは、メジャー