◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦カブス3−1パドレス（2025年9月30日シカゴ）カブスの鈴木は2本塁打した9月25日のメッツ戦から「5試合連続本塁打」となった。レギュラーシーズンは4試合連続本塁打で終え、これは日本選手では歴代2位の長さ。日本選手最長はドジャース・大谷が今年7月に見せた5試合連発で、大谷は今年8月にも4試合連発をマーク。松井秀喜（ヤンキース）は3度マークした3試合連発が最長だった。