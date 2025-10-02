◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日ロサンゼルス）ドジャース・大谷がPS初戦で2本塁打。PSでの先頭弾は、昨年のリーグ優勝決定シリーズ（S）第4戦以来2本目となった。日本選手のPS本塁打は、この日のカブス・鈴木を含めて22本目。1試合2発は、04年10月16日のアリーグ優勝決定S第3戦での松井秀喜（ヤンキース）以来2人目だ。ド軍のPS1試合5本塁打は20年のリーグ優勝決定S