◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日ロサンゼルス）ドジャース夫人会のインスタグラムが30日（日本時間1日）に更新され、ワイルドカードシリーズに臨むチームに声援を送った。「LETSGODODGERS」などの書き込みとともに、球場で撮影された集合写真をアップ。大谷の妻である真美子夫人も、黒のノースリーブに白のパンツ姿で笑顔で写真に納まっている。