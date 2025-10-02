◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第1戦ドジャース10―5レッズ（2025年9月30日ロサンゼルス）由伸で突破だ。ドジャース・山本が1日（日本時間2日）、レッズとのワイルドカードシリーズ第2戦に先発する。第1戦の試合前に会見に臨み「良い状態でシーズンを終えたので、去年よりもっと落ち着いて入れる。良い結果が出せるように頑張りたい」と意気込んだ。今季は開幕から唯一、先発ローテーションを守り抜きチーム最多