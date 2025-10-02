福島第一原発の内部の手のひらサイズのドローンによる調査を目指します。東京電力は、福島第一原発3号機で溶け落ちた核燃料デブリの本格的な取り出しに向け、ドローンによる内部調査を11月以降に始めることにしていて、1日、千葉・柏市で訓練の様子を公開しました。訓練では、原子炉を再現した模型の中を手のひらサイズのマイクロドローンが障害物を避けながら飛行し、内部の様子を撮影しました。ドローンが撮影した映像をもとに原