NHKは、1日から始まった新たなインターネット配信サービス「NHKONE」の登録手続きでの不具合について番組やホームページなどで謝罪しました。NHKは1日から新たなネット配信サービス「NHKONE」を始めましたが、アカウントの新規登録や旧サービスからの移行手続きの際に必要な認証コードが書かれたメールが届かない不具合が発生しているということです。NHKは番組やホームページなどで謝罪しました。原因は調査中としていますが、NHK