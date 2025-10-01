マイボイスコムは、12回目となる「ファストフードの利用」に関するインターネット調査を9月1日〜7日に実施した。同調査のファストフードは、ハンバーガーやドーナツなどの洋風ファストフードを対象としている（調査対象：マイボイスコムのアンケートモニター、調査方法：インターネット調査（ネットリサーチ）、調査時期：9月1日〜9月7日、回答者数：1万1454名）。ファストフードが好きな人は、「好き」「やや好き」を合わせて6割