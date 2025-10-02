ロッテの人気スナック「トッポ」から、10月7日(火)より新作「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロベリー＞」が全国発売♡ 苺香るプレッツェルに、濃厚なピスタチオチョコと甘酸っぱい苺チョコをたっぷり閉じ込めた、大人向けの贅沢な味わい。ピスタチオのコクと苺のフレッシュさが絶妙にマッチした、秋のスイーツタイムにぴったりの一品です♪ ピスタチオの贅沢なコクを楽しむ 「香るトッポ＜ピスタチオ＆ストロ