岐阜県各務原市の踏切で、特急列車とキャリアカーが衝突し、乗客20人が軽いけがをしました。警察によりますと、1日午後4時半すぎ、各務原市鵜沼川崎町のJR高山線の踏切で、富山発名古屋行きの「特急ひだ」とキャリアカーが衝突しました。列車には乗客およそ200人が乗っていて、そのうち20人が軽いけがをしたということです。けがをした乗客「ドーンって衝撃でバラバラってガラスかぶった」「足をちょっとすり傷した」キャリアカー