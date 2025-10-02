ドイツ南部・ミュンヘンで開かれている伝統のビール祭り「オクトーバーフェスト」が1日、爆破予告をうけ、一時閉鎖されました。現地メディアなどによりますと、ドイツのミュンヘンで先月から始まったビールの祭典「オクトーバーフェスト」が1日、手紙での爆破予告をうけました。同じ日に、会場からおよそ10キロ離れた住宅で爆発物による放火事件があり、警察は、原因は家族間のトラブルで、容疑者は死亡したと明らかにしたうえで、