プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「カボチャの豆板醤炒め」 「ワカメと明太子の混ぜご飯」 「ナメコのみそ汁」 の全3品。 こってり味の主菜に風味豊かなみそ汁、簡単に出来る混ぜご飯の和食献立です。【主菜】カボチャの豆板醤炒め カボチャを電子レンジで下ごしらえするのでひき肉と炒め合わせるだけで完成です。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：304Kcal レシピ制作：料