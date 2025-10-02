◆米大リーグワイルドカードシリーズ第１戦ドジャース１０―５レッズ（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間１０月１日）、ポストシーズン（ＰＳ）初戦のワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第１戦、本拠地・レッズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、初回先頭弾など２発でチームの快勝発進に貢献した。初回に、これまでの本塁打の中で最速の１００