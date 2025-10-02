◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦ヤンキース１―３レッドソックス（３０日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）米大リーグのポストシーズン（ＰＳ）が３０日（日本時間１０月１日）、両リーグのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）計４試合でスタートし、Ｒソックス・吉田正尚外野手（３２）は敵地・ヤンキース戦で１点を追う７回１死二、三塁で代打で出場すると、初球を決勝の逆転２点適時打。勝利