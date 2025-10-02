NY株式1日（NY時間11:58）（日本時間00:58） ダウ平均46472.71（+74.82+0.16%） ナスダック22693.10（+33.09+0.15%） CME日経平均先物44870（大証終比：+330+0.74%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は上昇。序盤は軟調な動きが見られたものの、プラスに転じている。序盤の下げは米政府機関の閉鎖が影響。ただ、事前に警戒していたこともあり、米株式市場は下げ渋る展開を見せている。 比較的短