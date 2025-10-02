◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第１戦カブス３―１パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）米大リーグのポストシーズン（ＰＳ）が３０日（日本時間１０月１日）、両リーグのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）計４試合でスタートし、カブス・鈴木誠也外野手（３１）は本拠地・パドレス戦に「５番・右翼」で出場し、０―１で１点を追う５回先頭でシーズンから５戦連続弾となる同点ソロを放った。勝利