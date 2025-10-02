夕暮れ時、乗客を襲った突然の事故。あわや大惨事となる可能性もありました。【写真を見る】「ガラスが割れて煙のように･･･」乗客語る事故の瞬間JR特急列車とキャリアカーが踏切内で衝突岐阜・各務原市【news23】列車に乗っていた乗客が撮影した写真。右側の窓ガラスが割れ、粉々になったガラスが床一面に散らばっています。慌てて席を立ったのか、荷物が残されたままの椅子も。乗客「恐らくガラスで切って出血されている方や