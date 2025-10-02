歌舞伎俳優の中村隼人が１日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた「錦秋十月大歌舞伎」（２１日千秋楽）「通し狂言義経千本桜」第１部「渡海屋・大物浦」で、渡海屋銀平実は新中納言知盛を演じた。満身創痍となりながら、気力で戦い続ける知盛は、碇綱を巻き付け、海へ身を投げる壮絶な最期を迎える。以前から「目標とするお役は碇知盛」と公言していた隼人は片岡仁左衛門から教わり、大役に挑んだ。大胆な立ち回りに加えて、高貴