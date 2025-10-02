【DMB-01 ホワイトブロス】 開発・発売元：タカラトミー 発売日：2025年9月26日 価格：13,200円 ジャンル：半完成組み立てフィギュア サイズ：全高約110mm タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK（ティースパーク）」は、半完成組み立てフィギュア「DMB-01 ホワイトブロス