1日にスタートしたフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜)で、劇中に登場するるシェイクスピアの“エピグラフ”の声を、渡辺謙が務めていることが明らかになった。渡辺謙“エピグラフ”とは、書物の冒頭や章の初めに置かれる題辞や引用句のこと。シェイクスピアの色々なモチーフを盛り込んでいる本作では、このエピグラフがまるで小説のように登場する。毎話、ドラマ本編のヒン